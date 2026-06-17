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17 июня, 16:22

Происшествия

Восстановление полотна панорамы обороны Севастополя может занять от 4 месяцев до 3 лет

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Восстановление полотна панорамы "Оборона Севастополя" может занять от 4 месяцев до 3 лет. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин.

По его словам, для этой работы будет собрана специальная коллегия художников и отобрана группа. Изначально при оценке сроков, которые потребуются для этого, опирались на опыт советских художников, восстанавливавших полотно после пожара в 1942 году. Тогда в группе работали около 19 человек, им потребовалось 3 года.

"Потом я поговорил с коллегами из студии имени Грекова. Непосредственно полотно панорамы "Бородинская битва", которая пострадала во время пожара, восстанавливали 4 месяца. То есть между 4 месяцами и 3 годами, на эти сроки мы смотрим″, – сказала Смородкин.

ВСУ ударили по музею-панораме "Оборона Севастополя" ночью 10 июня, в результате чего начался пожар. Панорама, воссозданная советскими художниками после Великой Отечественной войны, оказалась практически уничтожена, однако сохранившиеся оригинальные фрагменты полотна Франца Рубо чудом уцелели.

Позже зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что музей будет восстановлен. Часть предметов удалось сохранить благодаря реставрационным работам. Экспонаты были заранее изъяты из экспозиции, а над предметным планом установили защитную конструкцию.

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