Мединский заявил, что враг "допрыгается" после удара ВСУ по музею Севастополя

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Если целью удара ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя" было желание "побольнее уколоть", то враг "допрыгается", заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщает ИС "Вести".

По его словам, отдающие такие приказы люди имеют деформированное сознание и их необходимо лечить. Мединский сравнил атаку ВСУ с ударами фашистов в 1942 году.

"Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Они думают, что кого-то напугают? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь – город русских моряков, что мы думать как-то по-другому станем, испугаемся?" – сказал помощник президента.

Он добавил, что иногда история повторяется по несколько раз, поэтому не стоит повторять тех ошибок.

ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" минувшей ночью. В результате начался пожар, который удалось локализовать спустя несколько часов.

Директор музея Михаил Смородкин уточнял, что существует угроза обрушения купола здания. От полотна панорамы и внутреннего убранства музея ничего не осталось. При этом фрагменты оригинальной панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" Франца Рубо уцелели, поскольку находились в другом филиале музея.

