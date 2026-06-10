Фрагменты оригинала панорамы "Оборона Севастополя" авторства Рубо уцелели во второй раз

Фото: ТАСС/Мастюков Валентин

Фрагменты оригинальной панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" Франца Рубо во второй раз за свою историю чудом уцелели при атаке на Севастополь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Музей обороны Севастополя.

Выяснилось, что отреставрированные после пожара 1942 года части оригинального полотна находились не в здании панорамы, а готовились к выставке в другом филиале музея. Представители площадки подчеркнули, что два фрагмента панорамы Рубо будут представлены 11 июня на открытии выставки.

Рубо писал панораму с 1901 по 1904 год. Она была открыта для всеобщего обозрения в Севастополе в 1905 году, в честь 50-летия обороны города в ходе Крымской войны. Во время вражеского обстрела 25 июня 1942 года здание панорамы и само полотно загорелись.

Бросившиеся в огонь моряки-черноморцы, солдаты и курсанты смогли спасти 70% панорамы – 86 отдельных частей картины. Затем уцелевшие фрагменты погрузили на последний корабль, прорвавшийся в осажденный Севастополь, – "Ташкент". Груз доставили в Новороссийск, но трюмы оказались затоплены, что также сказалось на фрагментах картины.

В итоге фрагменты произведения Рубо доставили в Третьяковскую галерею, где выяснилось, что состояние полотна исключает возможность его полной реставрации. Поэтому советские художники восстановили панораму на основе фрагментов, фото, этюдов Рубо и других документов.

Воссозданная точная копия стала вновь доступна гостям Севастополя 16 октября 1954 года, а оригинальные фрагменты все это время находились в запасниках музеев. Некоторые части полотна были отреставрированы в 2019 году.

Киев нанес удар по одному из главных символов Севастополя 10 июня. В результате воссозданная панорама Рубо была практически уничтожена 10 июня. В настоящее время в здании музея-панорамы полыхает огонь. Пожару присвоен 4-й ранг. На месте работают 83 человека и 22 единицы техники.