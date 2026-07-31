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31 июля, 04:54

Происшествия

5 человек пострадали при атаке беспилотников на Волгоградскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Средства ПВО отразили массированную атаку вражеских дронов на объекты Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Он заявил, что 5 человек пострадали, им уже оказывают необходимую медицинскую помощь. В результате атаки были повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частный дом в Красноармейском районе.

Кроме того, возгорания произошли на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также в складских помещениях в Дзержинском районе.

На местах ЧП работают оперативные службы, ликвидация возгораний продолжается.

Минувшей ночью воздушной атаке противника также подверглась Ростовская область. Два мирных жителя пострадали в результате ударов БПЛА в городе Гуково. В ходе атаки был поврежден жилой многоквартирный дом, произошло разрушение межэтажных перекрытий.

Ранее четыре человека пострадали после падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района Кубани. Троих из них госпитализировали для оказания медицинской помощи.

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