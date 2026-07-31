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31 июля, 06:57

Общество

Устная часть может появиться в ЕГЭ по истории к 2030 году

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, ведомство приступает к разработке моделей устной части для ряда гуманитарных предметов. Первым этапом станет введение устного экзамена по истории в девятых классах – он войдет в штатный режим в 2028 году. После этого начнется работа над форматом для ЕГЭ.

"Мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет, в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир – к 2030 году. Если брать еще предметы, скорее всего, в первую очередь будет литература", – отметил Музаев, которого цитирует РИА Новости.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит от четырех до пяти лет. В связи с этим нынешним девятиклассникам не стоит переживать – максимум, что их ждет, так это участие в апробации моделей для получения обратной связи.

Ранее Музаев заявил, что ЕГЭ в 2027 году пройдет в обычном порядке, отмены аттестации не планируется. По его словам, о любых серьезных изменениях в формате ЕГЭ школьников предупреждают заблаговременно.

В Рособрнадзоре также рассказали, что искусственный интеллект выявлял нарушения на ЕГЭ в 2026 году с эффективностью 66%. ИИ использовали в 22 российских регионах, программа анализировала видеопоток из 300 аудиторий, где проводились экзамены.

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