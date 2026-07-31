В ГД предложили ввести ежемесячную "родительскую зарплату"

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Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой выплачивать ежемесячную "родительскую зарплату" одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей.

"Родитель, который посвящает себя семье, вкладывает в будущее страны не меньше, чем тот, кто ходит на работу. Государство должно признать это и начать выплачивать таким родителям ежемесячную "родительскую зарплату" не ниже прожиточного минимума", – приводит слова депутата РИА Новости.

По его словам, воспитание детей является огромным трудом и данная мера особенно актуальна для многодетных семей. Благодаря выплате один из родителей сможет спокойно заниматься воспитанием, не отвлекаясь на поиски заработка.

Кроме того, Миронов отметил, что введение "родительской зарплаты" позволит снизить нагрузку на ясли и детские сады. Он заявил, что сегодня воспитание детей зачастую воспринимается как частное дело семьи, хотя это основа демографического и социального благополучия страны.

"Если мы хотим, чтобы в России рождалось больше детей, мы должны создать условия, при которых семья не боится потерять доход из-за того, что один из родителей посвятил себя воспитанию", – подчеркнул Миронов.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" также предложил сделать бесплатным дополнительное образование для всех детей. По мнению Миронова, кружки и секции должны быть доступны каждому ребенку, поскольку именно в детстве закладываются интересы и таланты. Кроме того, важна и шаговая доступность таких занятий.