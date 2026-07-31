Участник "Артподготовки" задержан за сбор данных о предприятиях ВПК для Киева

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет предъявил обвинение 50-летнему жителю столичного региона, собиравшему данные об объектах военно-промышленного комплекса (ВПК) России для украинских спецслужб, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2023 году мужчина вступил в террористическую организацию "Артподготовка" (признана террористической организацией и запрещена в России). Работая в логистической транспортной компании, он собирал сведения о стратегических объектах в семи субъектах страны, а затем передавал их украинским спецслужбам.

Противоправные действия выявили и пресекли сотрудники ФСБ совместно со следователями СК. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

На допросе мужчина признал вину и сообщил, что собранная информация предназначалась в том числе лидеру "Артподготовки" Вячеславу Мальцеву (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который находится за рубежом и сотрудничает со спецслужбами Франции и Украины.

Следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать возможные дополнительные эпизоды преступлений. Кроме того, СК направил в суд уголовное дело в отношении восьми других участников террористической организации. В зависимости от роли каждого их обвиняют в преступлениях террористического характера, незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ.

По версии следствия, они объединились под руководством Мальцева в террористическую группу и с апреля по июнь 2024 года готовили подрыв железнодорожного состава с продукцией военно-промышленного комплекса в Оренбургской области. Теракт удалось предотвратить – причастных задержали сотрудники ФСБ и МВД.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, оказывающего услуги по техобслуживанию вооружения иностранного государства, в отношении которого введен экспортный контроль. Речь шла про определение технического состояния корабельных артиллерийских установок. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

