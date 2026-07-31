Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

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31 июля, 09:39

Транспорт

Ряд улиц в районе "Лужников" временно закроют из-за концерта 2 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Движение транспорта в районе спортивной арены "Лужники" в Москве будет временно ограничено в воскресенье, 2 августа, в связи с проведением концерта. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

В частности, с 08:00 до окончания мероприятия закроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 до окончания концерта перекроют участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, а также Проектируемый проезд № 2309.

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

Кроме того, на всех перечисленных участках с 00:01 2 августа до окончания мероприятия будет запрещена парковка. В связи с ограничениями водителей просят заранее планировать маршруты.

Ранее сообщалось, что в олимпийском комплексе "Лужники" состоится спортивный фестиваль. Мероприятия продлятся с 1 августа по 6 сентября.

Гостей фестиваля ждут тематические зоны, в том числе "Речная аллея" с катанием на сапах, скалодром, роллердром, а также открытый каток и игровые приставки. Кроме того, для посетителей подготовили показательные выступления по гидрофлаю, различные мастер-классы и концерты.

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