Ландшафтный пожар ликвидирован в Оренбуржье

Фото: МАХ/"МЧС Оренбургской области"

Ландшафтный пожар, который угрожал жилым домам и загородному детскому лагерю "Сокол" в Домбаровском районе Оренбургской области, полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

По словам главы региона, спасатели продолжают следить за тлеющими участками, чтобы не допустить повторного возгорания. Ночью благодаря оперативной работе пожарных удалось отбить от огня жилые строения и территорию детского лагеря.

"Жители, которым было предложено превентивно покинуть опасную зону, уже вернулись в свои дома", – отметил Солнцев.

Площадь, пройденная огнем на востоке области, составила 20 тысяч гектаров. Солнцев назвал масштаб серьезным и поблагодарил всех, кто боролся с огнем: сотрудников МЧС, региональные службы и добровольцев. Он заявил, что их работа является настоящим подвигом.

Ландшафтный пожар произошел в Домбаровском районе Оренбуржья 30 июля. Ситуацию осложнял сильный порывистый ветер, который способствовал быстрому распространению пламени. Локализовать возгорание удалось ранним утром 31-го числа.

