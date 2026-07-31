31 июля, 09:34Происшествия
Ландшафтный пожар ликвидирован в Оренбуржье
Фото: МАХ/"МЧС Оренбургской области"
Ландшафтный пожар, который угрожал жилым домам и загородному детскому лагерю "Сокол" в Домбаровском районе Оренбургской области, полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем канале в MAX.
По словам главы региона, спасатели продолжают следить за тлеющими участками, чтобы не допустить повторного возгорания. Ночью благодаря оперативной работе пожарных удалось отбить от огня жилые строения и территорию детского лагеря.
"Жители, которым было предложено превентивно покинуть опасную зону, уже вернулись в свои дома", – отметил Солнцев.
Площадь, пройденная огнем на востоке области, составила 20 тысяч гектаров. Солнцев назвал масштаб серьезным и поблагодарил всех, кто боролся с огнем: сотрудников МЧС, региональные службы и добровольцев. Он заявил, что их работа является настоящим подвигом.
Ландшафтный пожар произошел в Домбаровском районе Оренбуржья 30 июля. Ситуацию осложнял сильный порывистый ветер, который способствовал быстрому распространению пламени. Локализовать возгорание удалось ранним утром 31-го числа.