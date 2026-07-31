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31 июля, 09:19

Общество

Предстоящие выходные в Москве станут финалом массового купального сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В предстоящие выходные, 1–2 августа, в Москве ожидается финал массового купального сезона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, август начнется с идеальных метеоусловий. Суббота будет солнечной и сухой благодаря антициклону. Ночью температура составит 13–16 градусов тепла, днем – 26–29 градусов, что на 5 градусов выше климатической нормы.

"Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно "загореть". Температура воды в реках и озерах Центральной России – от 18 до 23 градусов – это будет финал массового купания", – отметил он.

В воскресенье погода существенно не изменится – ожидается переменная облачность, без осадков. Однако вечером, после 18:00, с приближением холодного атмосферного фронта с северо-запада станет пасмурно и пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью ожидается 15–18 градусов, днем воздух прогреется до 28–31 градуса.

Синоптик также сделал прогноз на август в целом. По его словам, за исключением первой пятидневки, месяц жарким не будет. Среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы с незначительным превышением на 0,5–1 градус. Для Москвы норма ночью – 12 градусов, днем – 21,5 градуса. Количество осадков будет около нормы – 78 миллиметров.

При этом в первые дни августа температура воды в небольших водоемах сохранится на уровне 19–20 градусов. Более прохладной вода останется в быстрых реках и местах сброса воды из водохранилищ.

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