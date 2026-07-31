В DNS заявили о маловероятном стороннем воздействии при пожаре во Владивостоке

Фото: MAX/"МЧС Приморского края"

Точные причины пожара на складе DNS во Владивостоке смогут установить только специалисты, сообщил совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев в своем телеграм-канале.

При этом в компании считают маловероятным, что возгорание могли спровоцировать сторонние лица. По его словам, окончательные выводы о причинах инцидента будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз.

"Жертв нет. Ущерб большой, точная сумма уточняется, и это займет какое-то время", – написал Алексеев.

Бизнесмен подчеркнул, что пожарные службы сработали четко и оперативно. Огонь не распространился за пределы объекта. Однако из-за инцидента возможны сбои с доставкой заказов, но их, как ожидается, оперативно устранят.

Вместе с тем сеть магазинов DNS с 31 июля временно приостановила доставку всех заказов во Владивостоке. По данным официального сайта компании, доставку перераспределили между другими складами.

Пожар на территории склада произошел в ночь на 31 июля. В МЧС сообщили, что возгорание было локализовано на площади около 5 тысячи квадратных метров.

При этом тушение огня осложнялось сильным ветром и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах. В связи с этим группировка для ликвидации возгорания была увеличена. В результате пожара крыша здания частично провалилась внутрь.