В Москве 1 и 2 августа ожидается жара до 31 градуса

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В дневные часы 1 и 2 августа в отдельных районах Москвы ожидается жара, воздух прогреется до 29–31 градуса. Об этом предупредили в столичном главке МЧС.

В связи с жаркой погодой жителям и гостям города порекомендовали носить одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени. Кроме того, москвичей призвали соблюдать требования пожарной безопасности, не использовать открытый огонь и быть внимательными.

При необходимости можно обращаться по телефонам 101 или 112, а также по телефону доверия Главного управления МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Вместе с тем в предстоящие выходные в Москве ожидается финал массового купального сезона. Суббота будет солнечной и сухой. Воскресенье также порадует теплом, однако после 18:00 возможны кратковременные грозовые дожди.

Температура воды в реках и озерах составит 18–23 градуса, индекс ультрафиолета достигнет высоких 7 единиц. Однако, что касается августа в целом, месяц жарким не будет.