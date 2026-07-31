Тематические билеты "Единый" и карты "Тройка" выпустили к 70-летию "Лужников"

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Московский метрополитен выпустил тематические билеты "Единый" и транспортные карты "Тройка" в честь 70-летия Олимпийского комплекса "Лужники". Об этом сообщили в пресс-службе метро.

В оформлении новой серии проездных билетов использованы архитектурные элементы стадиона и юбилейная отметка "70". Дизайн карты "Тройка" дополнен детализированным изображением обновленного фасада арены.

Приобрести тематический билет "Единый" можно во всех кассах и билетных автоматах метрополитена. Лимитированные карты "Тройка" доступны для покупки на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК "Измайлово", а также в официальном интернет-магазине и на популярных маркетплейсах.

Ранее Сергей Собянин поздравил "Лужники" с 70-летним юбилеем. За эти годы олимпийский комплекс стал главной спортивной ареной страны – здесь проходили Олимпиада-80, финал Лиги чемпионов и ЧМ-2018. Сейчас он продолжает развиваться – идет масштабная реконструкция, появились уличные спортплощадки, в 2025 году открыли многофункциональное пространство с фонтаном и катком.