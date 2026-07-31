Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 12:30

Общество
Главная / Новости /

Врач Тринц назвал безопасным выпивать 1–2 стакана кваса в день

Врач назвал безопасную суточную норму кваса

Фото: depositphotos/belchonock

Безопасная суточная норма кваса для здоровых взрослых составляет 200–400 миллилитров, то есть 1–2 стакана. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил врач-терапевт Даниил Тринц.

Он указал, что напиток должен быть либо комнатной, либо умеренно прохладной температуры, то есть около 15–20 градусов. Это позволит избежать спазма сосудов, который может привести к дискомфорту в горле.

В жаркую погоду врач не рекомендует пить квас с высоким содержанием сахара, он хуже утоляет жажду. Для этой цели подойдет традиционный квас с низким содержанием сахара, в котором менее 30 килокалорий на 100 миллилитров, однако напиток не должен заменять чистую питьевую воду, так как именно вода является самым эффективным средством от обезвоживания.

"Употребление кваса не рекомендуется людям с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, беременным и кормящим женщинам, а также при аллергии или индивидуальной непереносимости его компонентов", – резюмировал Тринц.

Ранее среди российских зумеров появился новый тренд: они отказываются от ультрапереработанных продуктов, считая их "мертвой" едой. Вместо колбасы, снеков и батончиков представители этого поколения предпочитают мясо, рыбу, яйца, овощи и фрукты. В беседе с Москвой 24 врач-терапевт Татьяна Залетова говорила, что до 10% суточного рациона допустимо восполнять с помощью ультрапереработанных продуктов без вреда для здоровья.

"Выбор Рыбова": квас

Читайте также


обществоеда

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика