Врач Тринц назвал безопасным выпивать 1–2 стакана кваса в день

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Безопасная суточная норма кваса для здоровых взрослых составляет 200–400 миллилитров, то есть 1–2 стакана. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил врач-терапевт Даниил Тринц.

Он указал, что напиток должен быть либо комнатной, либо умеренно прохладной температуры, то есть около 15–20 градусов. Это позволит избежать спазма сосудов, который может привести к дискомфорту в горле.

В жаркую погоду врач не рекомендует пить квас с высоким содержанием сахара, он хуже утоляет жажду. Для этой цели подойдет традиционный квас с низким содержанием сахара, в котором менее 30 килокалорий на 100 миллилитров, однако напиток не должен заменять чистую питьевую воду, так как именно вода является самым эффективным средством от обезвоживания.

"Употребление кваса не рекомендуется людям с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, беременным и кормящим женщинам, а также при аллергии или индивидуальной непереносимости его компонентов", – резюмировал Тринц.

Ранее среди российских зумеров появился новый тренд: они отказываются от ультрапереработанных продуктов, считая их "мертвой" едой. Вместо колбасы, снеков и батончиков представители этого поколения предпочитают мясо, рыбу, яйца, овощи и фрукты. В беседе с Москвой 24 врач-терапевт Татьяна Залетова говорила, что до 10% суточного рациона допустимо восполнять с помощью ультрапереработанных продуктов без вреда для здоровья.

