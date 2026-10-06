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06 октября, 14:45

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SCMP: бедный китаец неожиданно обнаружил на счете 63 тысячи долларов

Бедный китаец неожиданно обнаружил на счете 63 тысячи долларов

Фото: depositphotos/baramee2017

71-летний житель Китая, который последние 20 лет зарабатывал на жизнь сбором мусора, узнал, что на его пенсионном счете накопилось 63 тысячи долларов, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на South China Morning Post.

Мужчина выяснил это после переезда в приют. Там ему сказали, что пенсия на его счет поступает уже как минимум 10 лет. За это время накопилось более 420 тысяч юаней.

Китаец лишился работы после 30 лет труда. В последние годы он едва сводил концы с концами, так что сбор мусора оказался для него единственным источником дохода. Мужчина расплакался, узнав о накоплениях.

Ранее мужчина из Миссури чуть не забыл о лотерейном билете, но в итоге получил выигрыш в 50 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей). Билет он купил еще в феврале, оставил в машине среди других билетов и забыл. Запасы купонов он нашел только через несколько месяцев, после чего узнал о выигрыше.

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