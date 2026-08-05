Repubblica: итальянец выбросил лотерейный билет на миллион евро в мусор

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Житель итальянского города Битонто по ошибке выбросил выигрышный лотерейный билет на миллион евро, поскольку решил, что ничего не выиграл, сообщила газета Repubblica.

Мужчина уже много лет участвует в мгновенной лотерее, всегда выбирая одни и те же числа – 2, 4, 8, 10 и 51, которые имеют для него личное значение. Недоразумение случилось из-за пометки на билете: мелкие выигрыши можно получить на месте, а крупные – нет. Увидев надпись "не подлежит выплате" в этом пункте, он решил, что ничего не выиграл, оставил билет и ушел.

Уже дома его родственники поняли, что выпавшие номера совпадают с указанными на его билете. Семья вернулась в место продажи, но билета там уже не было, поскольку его выбросили в мусор, который отправился на сортировочный пункт.

В итоге билет удалось обнаружить. Генеральный директор компании Sanb, занимающейся сбором и вывозом отходов в Битонто и соседних городах, назвал произошедшее чудом. По его словам, специалисты восстановили весь маршрут и определили, в каком мусоровозе оказался билет.

Поиски на свалке продолжались до утра. Билет нашли в проколотом пакете среди других испорченных лотерейных билетов. Единственный выигрышный билет, по счастливой случайности, сохранился целым.

Генеральный директор признался, что сам прикоснулся к найденному билету в надежде на удачу. После окончания поисков его сотрудники в шутку купили еще один билет и неожиданно выиграли 50 евро.

Ранее выигрыш в размере 50 тысяч долларов, то есть около 3,6 миллиона рублей, получил мужчина из Миссури, который чуть не забыл о лотерейном билете. Он купил его еще в феврале, но оставил в машине и забыл о нем. Свои запасы купонов он нашел только через несколько месяцев, после чего узнал о выигрыше.

