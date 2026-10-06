В Подмосковье врачи удалили слезный камень у пациента

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Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) удалили слезный камень у молодого человека, который около полугода жаловался на слезотечение и гнойные выделения из левого глаза, сообщает телеканал "360" со ссылкой на региональный Минздрав.

Пациент также отмечал припухлость у внутреннего угла глаза. Компьютерная томография показала расширение нижнего отдела носослезного протока и плотные образования внутри. Медики заподозрили дакриолит – камень, который перекрывает путь оттока слезы.

Врач оториноларингологического отделения МОНИКИ Эльдар Исаев пояснил, что дакриолиты – редкая патология, которая приводит к непроходимости слезоотводящих путей и хроническому воспалению слезного мешка.

Он отметил, что наиболее информативным методом диагностики считается КТ-дакриоцистография – исследование, позволяющее оценить проходимость слезных путей и определить причину нарушения.

Во время операции хирурги осмотрели нижний носовой ход и зону выхода носослезного протока в носовую полость, где обнаружили и извлекли инородное тело.

После вмешательства отток слезы полностью восстановился. Пациента выписали, он будет наблюдаться амбулаторно.

Ранее пациентке с врожденной аномалией – кистой урахуса – помогли столичные медики. Женщину несколько лет беспокоили боль и выделения из области пупка. Хирурги смогли полностью удалить новообразование и сохранить нормальную работу мочевого пузыря.

