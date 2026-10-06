Песков прокомментировал слова Трампа по эпидситуации в Иркутской области

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил предложение США оказать содействие в связи с эпидситуацией в Иркутской области.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готов при необходимости оказать помощь России в связи с выявленным в регионе случаем пневмонии неустановленной этиологии. При этом американский лидер не сказал, какие меры поддержки имеются в виду.

"Хорошо, когда взаимная помощь предлагается", – ответил на это Песков.

Ранее СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области от легочной чумы. До болезни она вернулась из командировки в Иркутск. По информации одного из источников, с ней контактировали 197 человек. 189 из них госпитализировали для наблюдения и профилактических процедур.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, заявили о спокойной санэпидобстановке в Иркутской области, а также в Иркутске и Шелехове. Медицинское наблюдение за 60% людей, контактировавших с заболевшей женщиной, уже завершено. У них выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции. Других возбудителей инфекционных болезней не обнаружено.

