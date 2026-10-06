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06 октября, 14:32

Экономика

ЦБ введет в обращение серебряную монету, посвященную Мирожскому мужскому монастырю

Фото: cbr.ru

Центробанк России с 7 октября вводит в обращение памятную серебряную монету, посвященную Спасо-Преображенскому Мирожскому мужскому монастырю. Об этом говорится на сайте регулятора.

Монету выпустят номиналом 3 рубля. Она входит в серию "Памятники архитектуры России". Тираж монеты – 3 тысячи штук, а ее диаметр составляет 39 миллиметров.

На оборотной стороне представлено рельефное изображение монастыря на фоне деревьев и бликов воды, выполненных в технике лазерного матирования. Вместе с ним идут рельефные надписи: по окружности монеты – "Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь" на фоне выполненного в той же технике орнамента, а в нижней части – "Псков".

На лицевой и оборотной сторонах по окружности находится выступающий кант, боковая поверхность рифленая. На лицевой стороне монеты размещены рельефное изображение герба России и надписи: в верхней части – "Российская Федерация", в нижней – "Банк России", а также номинал монеты и год выпуска.

В регуляторе обратили внимание, что эта монета – законное средство наличного платежа, которое обязательно к приему по номиналу без ограничений.

Псковский Спасо-Преображенский Мирожский монастырь является одной из древнейших в России обителей. Его главная святыня – Спасо-Преображенский собор с уникальными фресками XII века.

Ранее Центробанк России ввел в обращение памятные монеты, посвященные мультфильму "Золотая антилопа". Это серебряная монета номиналом 3 рубля и две монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей. Тираж серебряной – 7 тысяч экземпляров.

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