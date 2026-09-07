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07 сентября, 16:13

Экономика

ЦБ выпустит памятную монету к 150-летию скульптора Степана Эрьзи

Фото: cbr.ru

Центробанк 8 сентября выпустит в обращение памятную серебряную монету к 150-летию со дня рождения скульптора Степана Эрьзи. Ее номинал составит 2 рубля, сообщила пресс-служба регулятора.

Монета выйдет в серии "Выдающиеся личности России". На ее оборотной стороне на рельефном поле, имитирующем спил дерева, размещен контурный автопортрет скульптора с факсимильной подписью, а также годы его жизни: 1876–1959.

Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 грамма. Диаметр монеты – 33 миллиметра, качество чеканки – "пруф". Тираж составит 3 тысячи экземпляров.

В Банке России напомнили, что Степан Эрьзя (настоящая фамилия – Нефедов. – Прим. ред.) был выдающимся скульптором, чьи работы с успехом выставлялись в Европе, где он получил прозвище "русский Роден". Мастер работал с редкими сортами дерева, долгое время жил в Аргентине и собрал внушительную коллекцию работ, часть которой была передана в дар государству. Псевдоним Эрьзя подчеркивал его связь с родными корнями – так называется одна из мордовских народностей.

Ранее ЦБ РФ ввел в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга". Там изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Тираж каждой монеты составил 5 тысяч штук.

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