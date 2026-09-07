Медведь ушел от жилища отшельницы Агафьи Лыковой в заповеднике "Хакасский"

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Медведь, который на протяжении нескольких лет приходил к дому сибирской отшельницы Агафьи Лыковой в заповеднике "Хакасский", ушел, сообщил РИА Новости директор заповедника Виктор Непомнящий.

Агафья Лыкова – единственная выжившая из семьи староверов Лыковых, изолировавшейся с 1937 года. Геологи случайно встретили их в 1978 году в Западных Саянах. Лыкова до сих пор проживает в тайге.

Как сообщил Непомнящий, сейчас у нее есть связь, с ней находятся два добровольца – один от церкви, другой согласованный с церковью. При этом звонков от Лыковой не поступало, медведя больше не замечали.

"Но это тайга, как ты его выгонишь? Отгонишь – на другой берег реки перейдет и будет смотреть на тебя", – отметил Непомнящий.

Он добавил, что в ближайшее время выезд к Лыковой не планируется, но связь поддерживается постоянно.

Вместе с тем дважды в год отшельнице привозят шумовые петарды, чтобы она могла отпугивать диких животных, в том числе медведей. У Лыковой есть даже излюбленные виды петард, которые она называет "треуголки". Она самостоятельно кидает их и отпугивает зверей.

Ранее в Иркутской области был застрелен медведь, который ходил по улицам Ангарска и проник на территорию детского сада. О случившемся в единую диспетчерскую службу сообщили в ночь на 7 сентября. В результате никто не пострадал.

