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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за август нанесли 37 тысяч ударов по гражданским объектам России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Пекине, передает ТАСС.

В результате этих атак пострадали 1 840 человек. Мирошник отметил, что это самый высокий месячный показатель как минимум с начала 2026 года. Он связал рост числа пострадавших с выделением Евросоюзом дополнительных средств Украине на вооружение.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Киев получает и будет получать ответ на удары по мирным секторам российской экономики. Он также отметил, что эффект от системных ударов Вооруженных сил РФ по военной инфраструктуре Украины заметен невооруженным взглядом. Вместе с тем Песков подчеркнул, что РФ наносит удары только по военным и околовоенным объектам.

В частности, за сутки 7 сентября ВС РФ поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ. Кроме того, были атакованы места хранения БПЛА и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.