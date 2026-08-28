Лавров: Киев пытается дестабилизировать общество РФ атаками на НПЗ и маркетплейсы

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский при поддержке европейцев пытается дестабилизировать российское общество ударами по нефтеперерабатывающим заводам, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре. Об этом министр рассказал в интервью РБК.

"Нет, нам нельзя поддаваться таким настроениям и, конечно же, нельзя поддаваться попыткам, которые Зеленский сам активно провоцирует при поддержке европейцев, дестабилизировать наше общество путем атак на НПЗ, маркетплейсы, гражданскую инфраструктуру путем террористических методов, чтобы посеять страх", – подчеркнул Лавров.

Министр также обратил внимание на то, что Запад и ООН замалчивают удары ВСУ по гражданским объектам в России. По его словам, под обстрелы попадают школы, детские центры, пляжи и пассажирские автобусы – все это не имеет отношения к военному потенциалу.

"И Запад стыдливо молчит. Как стыдливо молчит, к сожалению, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, и комиссар по правам человека Фолькер Тюрк. Они однозначно твердо заняли сторону украинского режима", – отметил глава МИД РФ.

Вместе с тем, добавил Лавров, поведение Зеленского, который разъезжает по миру и требует, чтобы все "слушали и выполняли его приказы", вызывает все больше раздражения у мирового сообщества.

"Но я бы не стал уповать на то, что вот это раздражение будет нарастать, и в какой-то момент ему просто скажут, дескать, хватит, сдавайся", – добавил Лавров.

Ранее в МИД РФ заявили, что власти Украины ухудшили свои переговорные позиции, применяя диверсионно-террористическую тактику против гражданских лиц и невоенных объектов в РФ. В частности, отдельные предложения, которые Россия была готова серьезно прорабатывать, потеряли актуальность.