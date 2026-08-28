Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Жуковский

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Временные ограничения на использование воздушного пространства объявлены в районе аэропорта Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее Минтранс России заявил, что не планирует менять действующий порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров.

Поводом для комментария стали публикации о проекте формирования единой базы пассажиров, которая могла бы включать паспортные данные, сведения о маршрутах и датах поездок. В ведомстве пояснили, что информация о поездках по стране аккумулируется в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности с конца 2013 года.