ТАСС: бизнесмен Трабер, обвиняемый по делу об убийстве, освобожден из СИЗО

Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следователи освободили из СИЗО бизнесмена Илью Трабера, которого обвиняют по делу о заказном убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Вместе с тем адвокаты 75-летнего Трабера не подтвердили и не опровергли агентству данную информацию.

По данным канала SHOT, бизнесмена выпустили из СИЗО в связи с ухудшением состояния здоровья. Утверждается, что в ближайшее время его доставят в Санкт-Петербург.

Трабера задержали 17 июня по делу об убийстве депутата и отца первого российского гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова Александра. Следователи заподозрили предпринимателя в организации преступления. В его доме и офисах его компании провели обыски.

Спустя время суд отправил бизнесмена под стражу. Ему предъявили обвинения в убийстве, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. По тем же статьям были арестованы предполагаемый исполнитель преступления Алисултан Надирбеков, а также двое возможных подельников Трабера – Саид Саладинов и Владимир Даниленко. Последний свою вину по делу об убийстве не признал.