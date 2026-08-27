Суд арестовал сына доцента МГУ Каменевой по делу о ее убийстве

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Тверской суд Москвы отправил под стражу сына доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой, обвиняемого в ее убийстве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

О его задержании стало известно 27 августа. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании молодому человеку меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тело 43-летней Каменевой с резаной раной в области шеи нашли 26 августа в Московской области. Она занимала должность доцента кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ.

Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева. После его смерти между Каменевой и его бывшей супругой возник имущественный спор.

Предметом разбирательств стал обширный актив, включающий 17 земельных участков, 6 жилых домов, 4 квартиры, коммерческую недвижимость, а также пакеты акций с дивидендными выплатами и доли в уставных капиталах различных компаний.