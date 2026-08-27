Семьи смогут получить ипотечные каникулы до 18 месяцев при рождении второго ребенка

Важные нововведения вступят в силу в России в сентябре 2026 года. В частности, граждане смогут воспользоваться самозапретом на азартные игры, оплачивать товары по универсальному платежному коду и продлевать ипотечные каникулы.

Отмена испытательного срока для молодых мам

С 1 сентября в России расширят список граждан, которым запрещено назначать испытательный срок при трудоустройстве. Теперь это правило распространяется на женщин с детьми до трех лет. До принятия этих изменений аналогичное правило распространялось только на матерей, чьим детям еще не исполнилось полтора года.

Расширенные ипотечные каникулы

С начала сентября россияне смогут брать ипотечные каникулы до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. При этом доказывать снижение доходов не нужно, банк предоставит отсрочку по факту появления ребенка, если подать заявление в течение 180 дней с момента рождения или усыновления.

Однако важно знать: такой возможностью получится воспользоваться только у тех, чья сумма кредита не превышает 15 миллионов рублей, а ипотечное жилье – единственное. Также нельзя иметь отсрочки в прошлом, за исключением кредитных каникул во время пандемии, чрезвычайных ситуаций или случаев, когда данной опцией воспользовались участники СВО и их семьи.

Передвижные аптеки

Также с сентября в России запускается эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах. Такая мера поможет покупать не только обычные, но и рецептурные препараты. Под запретом останутся лишь психотропные и наркотические вещества, а также медикаменты, которые нуждаются в специальных правилах хранения.

Вычет за страхование здоровья

Налоговый вычет появится в России для граждан, оформляющих долгосрочное добровольное страхование жизни. Вернуть часть потраченных денег смогут те, чьи договоры были подписаны с 1 января 2025 года. Размер выплаты будут рассчитывать на основе суммы уплаченных взносов и ставки НДФЛ.

Самозапрет на азартные игры

С 1 сентября в России также вступает в силу закон, который позволяет гражданам добровольно ограничивать себя в азартных играх и заключении пари в букмекерских конторах. Чтобы воспользоваться таким правом, нужно подать заявление в "Единый регулятор азартных игр" через МФЦ или портал госуслуг, а минимальный срок запрета составит год.

Помимо этого, вводится наказание для тех организаций, которые примут ставки от человека из "стоп-листа". Должностным лицам грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридическим – от 300 тысяч до 500 тысяч.

Студенческие семьи получат комнаты в общежитиях

Студенческие семьи получат приоритетное право на заселение в отдельные комнаты в общежитиях. Более того, закон обяжет высшие учебные заведения открыть данные о наличии свободных мест, предназначенных для их проживания.

Борьба с дропперами

Единая система учета платежных карт, которая поможет бороться с мошенничеством и пресекать дропперские схемы, также начнет действовать в России в сентябре. В общую базу внесут данные обо всех картах, выпущенных в РФ, включая Visa и Mastercard. Там же будет видно общее количество платежных средств, открытых на каждого.

Защита участников СВО от сокращений на работе

Участники СВО, которые вернулись на свои прежние рабочие места, получат преимущество, если будут происходить сокращения. Согласно нововведению, при увольнении сотрудников руководство компании обязано оставлять бойцов в штате в первую очередь. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это решение поможет дополнительно защитить права ветеранов и гарантирует им сохранение занятости.

Переработки станут больше

С 1 сентября допустимый предел сверхурочной работы в России увеличится со 120 до 240 часов в год. Важно: коллективный договор или отраслевое соглашение должно предусматривать повышение годового лимита переработок. При этом трудиться свыше прежней нормы сотрудник может исключительно с собственного письменного согласия.

По новым правилам первые два сверхурочных часа в день оплачиваются в полуторном размере, а последующие часы – в двойном. По желанию сотрудника повышенную оплату за переработки можно заменить на выходные.

При этом закон устанавливает перечень категорий, для которых годовая продолжительность сверхурочного труда не может превышать 120 часов, а также тех, кого можно привлекать только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Доступные туристические объекты

Путешествия по России станут более удобными для инвалидов. Новые нормы помогут создать доступную среду на объектах, и граждане смогут рассчитывать на сопровождение и оказание помощи. В удобном формате будет размещаться необходимая информация, а также обеспечиваться беспрепятственный доступ с собаками-проводниками.

Универсальный платежный код

С 1 сентября в России вводится универсальный платежный код, предназначенный для безналичных расчетов, включая оплату цифровыми рублями. Теперь покупателям больше не придется искать конкретные стикеры на кассах, так как станет достаточно отсканировать универсальный QR-код через любое банковское приложение. После этого на экране мобильного телефона появятся варианты: можно использовать систему быстрых платежей (СБП), pay-сервисы или цифровой рубль.

С 1 сентября новая опция начнет действовать только для торговых точек, чья годовая выручка превышает 120 миллионов рублей. Еще через год, с 1 сентября 2027-го, она распространится на продавцов с годовым оборотом от 30 миллионов рублей.

Закон о цифровых валютах

Новый закон тоже вступит в силу в первом месяце осени и закрепит правила для сферы цифровых активов, включая их майнинг, учет и обращение. Контроль за этой отраслью, а также за операциями с зарубежными цифровыми инструментами полностью возложен на Банк России. Все сделки с криптовалютой теперь разрешено проводить только через брокеров, депозитарии и криптообменники из официального реестра Центробанка, которые обязаны идентифицировать и защищать клиентов.

Таким образом, закон закрепил за цифровыми валютами статус имущества. Все желающие смогут переводить криптовалюту за рубеж, если нужно пополнить собственный кошелек или оплатить товар или услугу.