02 мая, 14:55

Политика

Путин подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптеки

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Владимир Путин подписал закон, разрешающий начало с 1 сентября эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Мероприятие продлится до 1 сентября 2029 года. Оно охватит сельские районы, где нет аптек, медицинских учреждений и индивидуальных предпринимателей с фармацевтической лицензией.

Согласно документу, передвижным аптечным пунктом будет являться структурное подразделение аптечной организации, осуществляющее розничную продажу лекарственных препаратов вне стационарных торговых объектов. Он устанавливается на изолированном модуле на платформе автомобиля с отдельной кабиной для водителя.

К продаже в таких объектах будут доступны не только популярные средства, но и под заказ. Однако в этих пунктах не будут продаваться препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства.

В свою очередь, автомобиль для доставки лекарств должен быть оснащен оборудованием, обеспечивающим автономную работу передвижного аптечного пункта. Также в документе добавляется, что следить за соблюдением условий эксперимента будет Росздравнадзор.

Ранее российский кабмин утвердил новый перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). К ним относятся препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми заболеваниями, в том числе с онкологией.

В обновленный список включены 206 наименований. Среди них – лекарства из списка жизненно важных, вакцины из нацкалендаря профилактических прививок, препараты крови и кровезаменители, препараты для лечения особо опасных инфекций.

