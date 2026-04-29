29 апреля, 13:46

Совфед одобрил закон о торговле лекарствами в передвижных аптеках

Фото: depositphotos/AntonMatyukha​

Совет федерации России в ходе пленарного заседания одобрил закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках.

Согласно закону, такие аптеки начнут работу в тестовом режиме с 1 сентября. По планам, эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года.

В частности, в рамках проекта аптеки смогут в розницу торговать лекарствами через передвижные пункты. Торговлю можно будет вести в населенных пунктах без обычных аптек.

Однако в мобильных аптечных пунктах нельзя будет продавать ряд лекарств. В частности, речь идет о препаратах, содержащих наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества. Кроме того, под ограничения подпадет продажа иммунобиологических лекарств и прочее.

Ранее российский кабмин утвердил новый перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). К ним относятся препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми заболеваниями, в том числе с онкологией.

В обновленный список включены 206 наименований. Среди них – лекарства из списка жизненно важных, вакцины из нацкалендаря профилактических прививок, препараты крови и кровезаменители, препараты для лечения особо опасных инфекций.

