29 апреля, 13:46
Совфед одобрил закон о торговле лекарствами в передвижных аптеках
Фото: depositphotos/AntonMatyukha
Совет федерации России в ходе пленарного заседания одобрил закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках.
Согласно закону, такие аптеки начнут работу в тестовом режиме с 1 сентября. По планам, эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года.
В частности, в рамках проекта аптеки смогут в розницу торговать лекарствами через передвижные пункты. Торговлю можно будет вести в населенных пунктах без обычных аптек.
Однако в мобильных аптечных пунктах нельзя будет продавать ряд лекарств. В частности, речь идет о препаратах, содержащих наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества. Кроме того, под ограничения подпадет продажа иммунобиологических лекарств и прочее.
Ранее российский кабмин утвердил новый перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). К ним относятся препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми заболеваниями, в том числе с онкологией.
В обновленный список включены 206 наименований. Среди них – лекарства из списка жизненно важных, вакцины из нацкалендаря профилактических прививок, препараты крови и кровезаменители, препараты для лечения особо опасных инфекций.