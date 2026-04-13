Московские фармпредприятия увеличили производство вакцин и сывороток в 1,5 раза

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные фармацевтические предприятия нарастили в прошлом году объемы выпуска вакцин и сывороток в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

По его словам, на сегодня в городе действует свыше 300 предприятий фармацевтической и медицинской отраслей, они выпускают широкий спектр различных препаратов. На производствах работают порядка 30 тысяч человек.

"Всего за прошлый год производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, выросло на 10,2% по сравнению с 2024-м", – приводятся слова Гарбузова на портале мэра и правительства Москвы.

Городские предприятия выпускают различные лекарства, в том числе для лечения расстройств нервной системы, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, вакцины, обезболивающие препараты и антибиотики.

Например, столичный завод "Биннофарм" в прошлом году увеличил производство вакцин для профилактики гепатита B почти в 2,4 раза. В свою очередь, компания "Р-Фарм" внесла значимый вклад в развитие вакцинного производства в столице – в период пандемии COVID предприятие участвовало в выпуске вакцины "Спутник V".

Компания "Ветбиохим" в 2023 году открыла производство иммунобиологических препаратов для сельскохозяйственных животных на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Благодаря готовой промышленной инфраструктуре предприятие смогло построить завод по стандартам надлежащей производственной практики (GMP). Ассортимент компании насчитывает более 40 иммунобиологических лекарств и более 50 наименований диагностических наборов и тест-систем для ветеринарного применения.

Ранее Сергей Собянин объявил о запуске резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва" производства препарата, направленного на терапию сразу 13 видов онкологических заболеваний.

Лекарство, в частности, предназначено для борьбы с меланомой, раком легкого и другими опасными формами онкологии. Его особенность заключается в способности стимулировать иммунную систему человека на самостоятельное распознавание и уничтожение раковых клеток.