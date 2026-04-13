Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 07:54

Экономика

Московские фармпредприятия увеличили производство вакцин и сывороток в 1,5 раза

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные фармацевтические предприятия нарастили в прошлом году объемы выпуска вакцин и сывороток в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

По его словам, на сегодня в городе действует свыше 300 предприятий фармацевтической и медицинской отраслей, они выпускают широкий спектр различных препаратов. На производствах работают порядка 30 тысяч человек.

"Всего за прошлый год производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, выросло на 10,2% по сравнению с 2024-м", – приводятся слова Гарбузова на портале мэра и правительства Москвы.

Городские предприятия выпускают различные лекарства, в том числе для лечения расстройств нервной системы, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, вакцины, обезболивающие препараты и антибиотики.

Например, столичный завод "Биннофарм" в прошлом году увеличил производство вакцин для профилактики гепатита B почти в 2,4 раза. В свою очередь, компания "Р-Фарм" внесла значимый вклад в развитие вакцинного производства в столице – в период пандемии COVID предприятие участвовало в выпуске вакцины "Спутник V".

Компания "Ветбиохим" в 2023 году открыла производство иммунобиологических препаратов для сельскохозяйственных животных на площадке "Печатники" особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Благодаря готовой промышленной инфраструктуре предприятие смогло построить завод по стандартам надлежащей производственной практики (GMP). Ассортимент компании насчитывает более 40 иммунобиологических лекарств и более 50 наименований диагностических наборов и тест-систем для ветеринарного применения.

Ранее Сергей Собянин объявил о запуске резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва" производства препарата, направленного на терапию сразу 13 видов онкологических заболеваний.

Лекарство, в частности, предназначено для борьбы с меланомой, раком легкого и другими опасными формами онкологии. Его особенность заключается в способности стимулировать иммунную систему человека на самостоятельное распознавание и уничтожение раковых клеток.

Роботы-доставщики начали возить лекарства от аптек до клиник в Москве

Читайте также


медицинаэкономикагород

Главное

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика