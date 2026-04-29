29 апреля, 17:26

Политика

В ГД предложили выдворять иностранцев за фиктивное обучение в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили выдворять из России иностранцев за фиктивное обучение. Соответствующий законопроект они направили на отзыв в кабмин, передает ТАСС.

Предлагается дополнить статью 18.8 КоАП РФ новой частью. Если законопроект примут, иностранные граждане будут нести административную ответственность в случаях, когда целью въезда указана учеба, но при этом человек нигде не учится и не планирует приступать к обучению. Тогда может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей и выдворение из России.

Авторы инициативы обратили внимание, что иногда иностранцы используют учебные визы и документы об обучении для легализации нахождения в стране. В последнее время достаточно часто упоминались ситуации, когда граждане других государств оформлялись как студенты в вузы, однако так и не проходили обучение.

По словам парламентариев, сейчас таких людей наказывают по-разному из-за того, что эти случаи не выделены в отдельный состав правонарушения. Законопроект же поможет установить единое наказание и пресечь такие ситуации.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в российском обществе наблюдается серьезная социальная напряженность из-за нелегальных мигрантов. Он отметил, что иностранные граждане должны строго соблюдать трудовой договор и своевременно выезжать из страны после выполнения рабочих задач.

политикаобщество

