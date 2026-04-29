29 апреля, 17:37

Политика

СФ одобрил создание игорной зоны на Алтае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Федерации России одобрил закон, разрешающий создание игорной зоны на Алтае. Соответствующий документ разработан правительством в соответствии с указом Владимира Путина.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

По словам главы республики Андрея Турчака, игорную зону планируется запустить в Майминском районе. Это будет не сеть казино по всей республике, а локальные игорные заведения в пределах очерченной территории.

Власти сообщали, что в такой зоне зададут жесткие правовые рамки и введут государственный контроль. Ожидается, что зона создаст около тысячи новых рабочих мест и каждый год сможет приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей. Полученные средства направят на решение социальных проблем.

О планах властей создать игорную зону в республике стало известно еще в прошлом году. Отмечалось, что Алтай приобретает все большую популярность среди туристов, поэтому игорная зона станет дополнительным стимулом для развития региона.

В настоящее время в России создано четыре игорных зоны: "Янтарная" в Калининградской области, "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Красная поляна" в Краснодарском крае и "Приморье" в Приморском крае. Игорная зона "Золотой берег" в Крыму находится в стадии строительства.

политикарегионы

