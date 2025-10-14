Минфин РФ предложил создать игорную зону на Алтае

Фото: depositphotos/YURY7TARANIK

Министерство финансов РФ сформировало законопроект, в котором предложило создать игорную зону в Алтайском, Краснодарском и Приморском крае, а также в Крыму, Алтае и Калининградской области. Документ размещен на портале опубликования нормативных правовых актов.

В ведомстве отметили, что данный законопроект поможет обеспечить дополнительный стимул для развития Алтая, позволит увеличить туристические потоки в регион и создать новые рабочие места для местных граждан.

Обсуждения о создании игорной зоны в Крыму велись еще в 2019 году. Само пространство планировали открыть к 2022 году.

Глава Крыма Сергей Аксенов тогда сообщал, что инвесторы должны создать игорную зону на уровне мировых стандартов. При этом, по его мнению, введенные против полуострова санкции не повлияют на приток туристов.

Сам закон о создании игорной зоны в Крыму был подписан еще в 2014 году. Для официального оформления объекта нужно вывести территорию бывшего санатория "Фортуна" за границы Ялты. По предварительным оценкам, проект будет приносить до 25 миллиардов рублей в год в бюджет региона.

