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Общество

13:14

Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

власть общество

Фото: соцсети

Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону "Золотой берег". Подписанный премьер-министром документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Площадь проекта составит 146,85 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что соглашения по созданию игорной зоны в Крыму подпишут до конца 2019 года. Само пространство откроют к 2022 году.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, инвесторам по силам создать игорную зону на уровне мировых стандартов. При этом он считает, что введенные против Крыма санкции не повлияют на приток туристов.

Закон о создании игорной зоны в Крыму был подписан в 2014 году. Для официального оформления объекта потребовалось вывести территорию бывшего санатория "Фортуна" за границы Ялты. По предварительным оценкам, проект будет приносить до 25 миллиардов рублей в год в бюджет региона.

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