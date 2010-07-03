Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:04

Игорную зону в Крыму откроют к 2020 году

досуг общество культура

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Соглашения по созданию игорной зоны в Крыму будут подписаны до конца 2019 года. Само пространство откроют к 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

"Все решения (по игорной зоне. – Прим. ред.) полностью оформлены, соглашения все будут заключены в этом году. Место уже определено на общественных слушаниях – это поселок Кацивели. В течение ноября должны все процедуры пройти, подготовка на объекте уже начата", – объяснил Аксенов.

По мнению главы республики Крым, инвесторам по силам создать игорную зону на уровне мировых стандартов. При этом он считает, что введенные против Крыма санкции не повлияют на приток туристов-игроков.

Закон о создании игорной зоны в Крыму был подписан в 2014 году. Для официального оформления объекта потребовалось вывести территорию бывшего санатория "Фортуна" за границы Ялты. По предварительным оценкам, игорная зона будет приносить до 25 миллиардов рублей в год в бюджет региона.

В 2018 году Дмитрий Медведев распорядился ликвидировать игорную зону "Азов-Сити" на побережье Азовского моря.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика