Игорную зону в Крыму откроют к 2020 году

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Соглашения по созданию игорной зоны в Крыму будут подписаны до конца 2019 года. Само пространство откроют к 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

"Все решения (по игорной зоне. – Прим. ред.) полностью оформлены, соглашения все будут заключены в этом году. Место уже определено на общественных слушаниях – это поселок Кацивели. В течение ноября должны все процедуры пройти, подготовка на объекте уже начата", – объяснил Аксенов.

По мнению главы республики Крым, инвесторам по силам создать игорную зону на уровне мировых стандартов. При этом он считает, что введенные против Крыма санкции не повлияют на приток туристов-игроков.

Закон о создании игорной зоны в Крыму был подписан в 2014 году. Для официального оформления объекта потребовалось вывести территорию бывшего санатория "Фортуна" за границы Ялты. По предварительным оценкам, игорная зона будет приносить до 25 миллиардов рублей в год в бюджет региона.

В 2018 году Дмитрий Медведев распорядился ликвидировать игорную зону "Азов-Сити" на побережье Азовского моря.