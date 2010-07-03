Поклонская отреагировала на заявление преемницы Меркель о Крыме

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на слова главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр о воссоединении Крыма и РФ. По мнению немецкого политика, в вопросе возвращения полуострова в состав РФ "было нарушено международное право".
В заявлении преемницы канцлера Ангелы Меркель на посту лидера ХДС Германии говорится, что нужно выстраивать хорошие отношения с Москвой, однако не стоит молчать в вопросе воссоединения Крыма с Россией.
"Абсолютно ничего нового не заявила, да и не ждали", – написала Поклонская на своей странице "ВКонтакте".
Она отметила, что "способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами – это удел сильных политиков, а не слабых людей".
Также Поклонская выразила надежду, что "смелые и независимые" политики еще есть.
27 июня Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении РФ до 31 января 2020 года. Вместе с тем до 23 июня 2020 года были продлены отдельные ограничительные меры против Крыма и Севастополя.
26 июня российское правительство продлило продовольственное эмбарго в ответ на санкции, оно будут действовать до конца 2020 года. Первоначальный указ был подписан Владимиром Путиным в августе 2014 года. Документ запрещает импорт в РФ некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Под запретом оказались мясо, рыба, колбасы, фрукты, овощи и молочная продукция.
Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97 процентов избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России. Большинство стран-членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.
На сегодняшний день Крым как субъект РФ признан на официальном уровне, кроме самой России, менее чем десятком держав. В частности, речь идет о Никарагуа, Венесуэле, Афганистане, Сирии, КНДР, Кубе, Судане и Паластине.
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