ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

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Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении РФ до 31 января 2020 года. Об этом говорится в официальном заявлении ЕС, распространенном в Брюсселе.

"27 июня 2019 года Совет продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января 2020 года", – говорится в документе.

Ранее стало известно, что Евросоюз официально продлил до 23 июня 2020 года экономические санкции против Крыма и Севастополя.

Регионы вошли в состав РФ по итогам референдума 16 марта 2014 года. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.

26 июня российское правительство продлило продовольственное эмбарго в ответ на санкции. Ограничения будут действовать до конца 2020 года.

24 июня их продлил Владимир Путин. Президент также разрешил транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров. Это станет возможно, если их отследят с помощью системы контроля на основе ГЛОНАСС. Кроме того, теперь подсанкционные товары могут ввозить физлица для личного пользования.

Первоначальный указ глава государства подписал в августе 2014 года. Документ запрещал импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против РФ из-за ситуации с Крымом. Это страны ЕС, США, Канада, Австралия и Норвегия.

Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Поскольку западные санкции сохранялись, Россия тоже продлевала ограничения. Москва подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, а экономические санкции считает контрпродуктивными.

