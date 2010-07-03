Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Правительство продлило продовольственное эмбарго в ответ на санкции. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Ограничения действительны до конца 2020 года.

24 июня их продлил Владимир Путин. Президент также разрешил транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров. Это станет возможно, если их отследят с помощью системы контроля на основе ГЛОНАСС. Кроме того, теперь подсанкционные товары могут ввозить физлица для личного пользования.

Первоначальный указ глава государства подписал в августе 2014 года. Документ запрещал импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против РФ из-за ситуации с Крымом. Это страны ЕС, США, Канада, Австралия и Норвегия.

Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Поскольку западные санкции сохранялись, Россия тоже продлевала ограничения. Москва подчеркивала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, а экономические санкции считает контрпродуктивными.