05 ноября, 15:53Происшествия
Дело о теракте возбуждено после гибели 5 человек из-за атаки ВСУ на автобус в ЛНР
Фото: sledcom.ru
Уголовное дело о теракте возбуждено после украинской атаки на автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
По предварительным данным, 5 ноября на дороге в Славяносербском муниципальном округе украинские военные ударили беспилотником по рейсовому автобусу, который следовал из Петровки в Луганск. В результате атаки погибли 5 мирных жителей, более 10 человек получили ранения.
Следователи соберут и зафиксируют доказательства, а также установят причастных к преступлению. Их действиям дадут уголовно-правовую оценку.
Ранее 2 жителя Горловки получили травмы после удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу. Другой инцидент с участием дрона произошел в Брянской области. Из-за взрыва беспилотника над гражданским микроавтобусом пострадал 1 человек, ему оказали помощь.