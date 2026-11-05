Дело о теракте возбуждено после гибели 5 человек из-за атаки ВСУ на автобус в ЛНР

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Уголовное дело о теракте возбуждено после украинской атаки на автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По предварительным данным, 5 ноября на дороге в Славяносербском муниципальном округе украинские военные ударили беспилотником по рейсовому автобусу, который следовал из Петровки в Луганск. В результате атаки погибли 5 мирных жителей, более 10 человек получили ранения.

Следователи соберут и зафиксируют доказательства, а также установят причастных к преступлению. Их действиям дадут уголовно-правовую оценку.

Ранее 2 жителя Горловки получили травмы после удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу. Другой инцидент с участием дрона произошел в Брянской области. Из-за взрыва беспилотника над гражданским микроавтобусом пострадал 1 человек, ему оказали помощь.