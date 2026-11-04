Водитель автобуса погиб в Донецке после украинской атаки на АЗС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Водитель автобуса погиб при атаке украинских беспилотников на автозаправочную станцию в Пролетарском районе Донецка. Об этом глава города Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале.

"По поступившей информации, в результате вчерашней (3 ноября 2026 года. – Прим. ред.) атаки БПЛА на автозаправочную станцию в Пролетарском районе погиб водитель автобуса – мужчина 1974 года рождения", – говорится в публикации.

Травмы также получили трое водителей автобусов – мужчины 1970, 1969 и 1965 годов рождения, добавил Кулемзин.

Кроме того, ТАСС сообщает об украинской атаке с помощью БПЛА на офис телекоммуникационной компании в городе. Повреждения получил фасад здания на нескольких этажах.

Также был поврежден фасад и остекление Свято-Воскресенского храма в Киевском районе Донецка, о чем сообщили РИА Новости в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Помимо этого, украинский дрон атаковал огнеборцев, которые ликвидировали возгорание в Киевском районе Донецка. В результате были повреждены три пожарные автоцистерны. При этом никто из спасателей не пострадал.

Минувшей ночью вражеские дроны нанесли удар по логистическому центру маркетплейса Ozon в Адыгейске. Предварительно, пострадавших нет, сотрудники оперативно эвакуировались. На объекте временно не принимают поставки от продавцов. Те, что уже в пути, перенаправляются в другие центры.