Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 10:14 (обновлено 04.11.2026 13:46)

Происшествия

Водитель автобуса погиб в Донецке после украинской атаки на АЗС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Водитель автобуса погиб при атаке украинских беспилотников на автозаправочную станцию в Пролетарском районе Донецка. Об этом глава города Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале.

"По поступившей информации, в результате вчерашней (3 ноября 2026 года. – Прим. ред.) атаки БПЛА на автозаправочную станцию в Пролетарском районе погиб водитель автобуса – мужчина 1974 года рождения", – говорится в публикации.

Травмы также получили трое водителей автобусов – мужчины 1970, 1969 и 1965 годов рождения, добавил Кулемзин.

Кроме того, ТАСС сообщает об украинской атаке с помощью БПЛА на офис телекоммуникационной компании в городе. Повреждения получил фасад здания на нескольких этажах.

Также был поврежден фасад и остекление Свято-Воскресенского храма в Киевском районе Донецка, о чем сообщили РИА Новости в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Помимо этого, украинский дрон атаковал огнеборцев, которые ликвидировали возгорание в Киевском районе Донецка. В результате были повреждены три пожарные автоцистерны. При этом никто из спасателей не пострадал.

Минувшей ночью вражеские дроны нанесли удар по логистическому центру маркетплейса Ozon в Адыгейске. Предварительно, пострадавших нет, сотрудники оперативно эвакуировались. На объекте временно не принимают поставки от продавцов. Те, что уже в пути, перенаправляются в другие центры.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика