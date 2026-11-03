СК возбудил дело о теракте после атаки на автобус в ЛНР

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки украинских формирований на рейсовый автобус в ЛНР. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Автобус, следовавший по маршруту Луганск – Зимогорье, атаковали 2 ноября на участке дороги Родаково – Желтое в Славяносербском муниципальном округе.

Один человек погиб, также пострадали мирные жители. Дело расследуют по статье о террористическом акте (статья 205 УК РФ).

Следователи собирают доказательства и устанавливают тип и модель беспилотника, использованного при атаке. В СК заявили, что выяснят все обстоятельства произошедшего и привлекут к ответственности причастных к нападению.

2 ноября ЛНР попала под массированный удар дронов. ПВО сбили порядка 120 целей, но прорвавшиеся беспилотники убили женщину в машине семейной пары под Старобельском и ранили еще двух человек. В Луганске разрушили "Лугаком" и Луганскую телефонную компанию, а в историческом центре пострадали жилые дома, магазин, музыкальная школа и городской музей.

