Логистический центр Ozon в Адыгейске попал под атаку БПЛА

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Беспилотники атаковали логистический центр маркетплейса Ozon в Адыгейске. Работников оперативно эвакуировали, предварительно, никто не пострадал. На объекте возникло возгорание, работают экстренные службы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Товары, размещенные в комплексе, скроем с витрины маркетплейса. Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов", – сообщили в маркетплейсе.

Центр временно не принимает поставки от продавцов, а те, что в пути – перенаправляются на другие объекты. В Ozon подчеркнули, что клиенты могут оформлять заказы как обычно, они будут собираться в других логистических комплексах.

В середине сентября в результате ночной ракетной атаки ВСУ на Таганрог повреждения получил еще один склад Ozon и другие гражданские объекты.

Позже Ozon запустил новую программу поддержки продавцов. Одним из основных изменений стало увеличение срока бесплатного хранения товаров в логистических центрах маркетплейса.

Предприниматели, которые будут поставлять продукцию на склады Ozon с 22 сентября до конца 2026 года, смогут не платить за ее размещение в течение 365 дней. Для крупногабаритных товаров предусмотрен срок в 40 дней.