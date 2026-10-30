Два человека погибли при ликвидации последствий атаки ВСУ на Самарскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Двое мужчин погибли в ходе ликвидации последствий удара Вооруженных сил Украины по Самарской области. Об этом в MAX сообщил глава региона Вячеслав Федорищев, передает RT.

Кроме того, есть пострадавшие, добавил губернатор. Он призвал жителей, которые чувствуют себя плохо из-за дыма и гари, обращаться к медикам.

Ранее в Брянской области 19-летний местный житель погиб после удара украинского дрона по частному дому в поселке Навля. В результате атаки одна постройка полностью сгорела, у другой выбиты окна.

До этого в селе Бессоновка Белгородской области один человек погиб из-за атаки FPV-дрона. Беспилотник ударил по сельскохозяйственной технике.

