Росгвардейцы задержали рецидивиста, незаконно проникшего в охраняемый хостел в Подмосковье

Фото: MAX/"Росгвардия. Московская область"

Сотрудники Росгвардии задержали неоднократно судимого мужчину, который незаконно проник в хостел под подмосковным Чеховым и устроил там пьяный дебош. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сигнал "Тревога" поступил на пульт вневедомственной охраны из деревни Люторецкое. Администратор хостела пояснил росгвардейцам, что нарушитель – бывший работник, который воспользовался сохранившимся доступом к помещениям.

Мужчина был пьян, нецензурно выражался, вступил в словесную перепалку с персоналом и мешал постояльцам. В итоге росгвардейцы задержали дебошира и доставили его в территориальный отдел полиции.

При проверке документов выяснилось, что задержанный – 56-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и провел в местах лишения свободы более 25 лет.

Ранее в подмосковной Ивантеевке 25-летний местный житель в трусах проник в школу и оборонялся огнетушителем от невидимой силы. Правоохранители прибыли на место ЧП по сигналу "Тревога". Находясь в нетрезвом состоянии, дебошир распылил содержимое огнетушителя сначала в сторону работника службы безопасности, а затем в сторону росгвардейцев.

