27 октября, 14:09Происшествия
Мужчина в трусах ворвался в школу и оборонялся от невидимой силы в Подмосковье
Фото: МАХ/"Росгвардия. Московская область"
В подмосковной Ивантеевке 25-летний местный житель в трусах проник в школу и оборонялся огнетушителем от невидимой силы. Об этом сообщила пресс-служба главка Росгвардии по Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел на Трубниковской улице. Мужчина разбил окно и пробрался в образовательное учреждение. Оказавшись в здании, он закрылся в уборной.
Правоохранители прибыли на место ЧП по сигналу "Тревога". К приезду наряда молодой человек вел себя агрессивно. Находясь в нетрезвом состоянии, он распылил содержимое огнетушителя сначала в сторону работника службы безопасности, а затем в сторону росгвардейцев.
Дебошира задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там он рассказал, что якобы подвергся нападению невидимой силы и действовал в целях самообороны.
Ранее в подмосковном Талдоме мужчина устроил скандал в магазине детских товаров и ударил девушку-кассира из-за разницы в ценнике и стоимости покупки. Свидетелем случившегося стал сотрудник соседнего пункта выдачи заказов, который позвонил в полицию. В результате против дебошира возбудили уголовное дело о хулиганстве.
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