В Германии учительницу обвинили в мошенничестве после 16 лет на больничном

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В Германии 62-летняя преподавательница более 16 лет находилась на больничном и все это время получала полную зарплату. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Женщина начала преподавать в профессиональном колледже Везеля в 2003 году, однако в 2009-м столкнулась с хронической болезнью и психологическими проблемами, поэтому перестала работать, предоставляя руководству больничные листы.

Как сообщили в прокуратуре Дуйсбурга, с марта 2021 года по март 2025-го женщина предоставила 10 справок о нетрудоспособности и незаконно присвоила более 248 тысяч евро. По данным следователей, в это время она занималась натуропатией и развивала бизнес по выпуску уходовой косметики.

О мошенничестве стало известно после того, как в 2024 году в образовательном учреждении сменилось руководство. Тогда внутренняя проверка показала долгое отсутствие педагога. При этом женщина не стала проходить независимое медицинское обследование и обратилась в суд, чтобы оспорить действия работодателя. Однако ее жалобы были отклонены.

В итоге женщине предъявили обвинения в 11 эпизодах мошенничества и в двух эпизодах подделки документов.

Ранее жительница Индии заплатила 2 тысячи долларов, чтобы быстрее уволиться с тяжелой работы. Иногда ей приходилось работать по 12 часов и выходить на смены в выходные. Кроме того, работодатель не предоставлял отпуск и больничный, поэтому она решила выплатить деньги для расторжения контракта.

