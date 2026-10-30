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30 октября, 16:16

Экономика

Euroclear получил 3,6 млрд евро от замороженных российских активов

Фото: ТАСС/IMAGO/Sascha Steinach

Бельгийский депозитарий Euroclear получил 3,6 миллиарда евро процентных доходов от замороженных российских активов с начала 2026 года. Об этом сообщили в отчете компании на ее сайте.

Данный показатель на 6% ниже, чем годом ранее, из-за снижения процентных ставок. В компании подчеркнули, что доходы будут продолжать меняться в соответствии с будущими процентными ставками.

К сентябрю депозитарий получил 2,4 миллиарда евро непредвиденных доходов. Это чрезвычайный взнос, рассчитанный на основе доходов от замороженных активов и направляемый в рамках европейского механизма поддержки Украины.

Отмечается, что российские санкции и ответные меры привели к потере дохода компании в размере 27 миллионов евро и прямым издержкам в 233 миллиона евро. Из этой суммы 162 миллиона евро пришлись на резервы по искам в российских судах.

По информации депозитария, на конец сентября текущего года на балансе компании были активы на 244 миллиарда евро, из которых 204 миллиарда являлись замороженными российскими активами.

Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску Центробанка России. Сумма включает стоимость заблокированных активов и понесенные регулятором убытки. Например, ЦБ не мог распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами.

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