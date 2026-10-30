Девятиклассница спасла шестилетнего мальчика из горящей машины в Хасавюрте

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В Хасавюрте 15-летняя Марьям спасла 6-летнего мальчика с задержкой психоречевого развития из загоревшейся "Приоры", сообщает Baza.

Девятиклассница проходила мимо автомобиля и заметила, что ребенок высунул голову из окна. Подойдя ближе, она увидела, что в салоне уже горит бардачок, и немедленно вытащила мальчика через окно.

"Я резко вытащила ребенка, и буквально через несколько секунд огонь стал еще сильнее", – рассказала Марьям.

После спасения она крикнула проходившей мимо девушке, чтобы та вызвала скорую помощь, и отвела мальчика подальше от машины. Примерно через минуту автомобиль вспыхнул, а пламя, по словам школьницы, доставало до деревьев. Оба ребенка не пострадали.

Ранее в поселке Билимбай Свердловской области 13-летний мальчик погиб при пожаре в частном доме, пытаясь спасти бабушку и собаку, а его мать и младший брат в это время находились в гостях в Первоуральске. Заметив возгорание, ребенок предупредил бабушку, которая успела выйти из дома, а затем спас собаку, но сам выбраться не смог.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за разрушения кирпичной кладки печи, однако следствие проверяет и другие версии. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, и назначены экспертизы.

