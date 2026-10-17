Мальчик погиб при пожаре в доме на Урале, спасая свою бабушку и собаку

Фото: MAX/"Следком-СВЕРДЛОВСК"

Тринадцатилетний мальчик погиб при пожаре в частном доме на Урале, пытаясь спасти собаку и свою бабушку. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

Инцидент произошел в поселке Билимбай. По предварительным данным, очаг возгорания мог возникнуть из-за неисправности печного отопления: разрушилась кирпичная кладка печи. Следователи проверяют и другие версии.

В день трагедии мать и младший брат мальчика находились в гостях в Первоуральске, а он остался дома с бабушкой, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Заметив возгорание, мальчик предупредил об этом бабушку. Она вышла из дома, потом мальчик спас собаку, которая также могла пострадать от возгорания. Но, к сожалению, сам ребенок спастись не успел", – сообщил Горелых.

Следственный отдел по городу Первоуральск возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

Ранее двух человек спасли при пожаре на юго-западе Москвы. Возгорание произошло на улице Академика Варги. Там загорелись вещи и мебель в одной из квартир жилого дома. Пожар оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

