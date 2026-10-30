Кабмин РФ продлит запрет на экспорт дизеля, сделав исключения для мировых рынков

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Правительство готовит распоряжение о продлении запрета на экспорт дизельного топлива из России с учетом отдельных исключений по поставкам на мировые рынки. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, ограничение будет действовать фактически еще три месяца, до конца января 2027 года.

В ноябре поставки дизельного топлива из России на мировые рынки планируются на уровне примерно 2,15 миллиона тонн, на октябрь запланировано 510 тысяч тонн. Однако каким будет объем поставок в 2027 году, зависит от текущей ситуации, отметил Новак.

"Достаточно", – добавил вице-премьер, отвечая на вопрос, достаточно ли зимнего дизтоплива на внутреннем рынке России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что в стране созданы резервные объемы дизеля, мазута и угля для жилищно-коммунального хозяйства выше нормативов. Это нужно для подготовки предприятий электроэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства к возможным нагрузкам, в том числе и пиковым.

При этом в Центробанке отмечали, что договоренности по дизельному топливу с США, достигнутые в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа и Владимира Путина, не окажут значимого влияния на топливный рынок и инфляцию в России.

